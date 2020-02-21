İsmail Kartal, istifa çağrılarına sert çıktı

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İsmail Kartal, taraftarın sosyal medya üzerinden kendisine yönelttiği istifa çağrılarına cevap olarak, “Yöneticilerimiz önümüzdeki senenin planını benimle yapıyorlar” dedi.

Sosyal medyada yazılanlar ile kulübün yönetilmeyeceğini belirten Kartal, “Sürekli birileri ’Kim oynuyor? Hoca ne zaman gidiyor?’ Konu buralarda dolaşıyor. ’Yönetim ne zaman istifa edecek?’ diyor. Ama burada asıl olan Rizespor ise sesimizi hep birlikte yükseltmeli ve buralarda el ele tutuşmalıyız. Her şeyi tek bir insana, antrenöre yüklememek gerekir. Biz bu işin en zayıf noktasıyız. Hiçbir yere gitmiyorum” diye konuştu.