Samandıra’dan çıkmadı

İsmail Kartal, 13 Ocak’ta göreve getirildiğinden beri adeta gece gündüz çalışıyor. Ateşten gömleği hiç tereddüt etmeden giyen tecrübeli hoca, ekibiyle birlikte tüm gününü Samandıra’da geçiriyor, bazı geceler evine bile gitmiyor. Kartal, tam da yoğun fikstür öncesi takımın başına geçti, ilk etapta oyuncularını psikolojik olarak ayağa kaldırmak için kolları sıvadı. 60 yaşındaki teknik adam, öğrencileriyle hem toplu olarak hem de bire bir görüşmeler gerçekleştirdi. İsmail Kartal, futbolcularına özgüven aşılamaya çalıştı. Antalya karşısında vasat bir oyun ve beraberlik alınsa da Altay karşısındaki galibiyet, kara bulutların dağılmasını sağladı.

Antalya’da yoğun program

Hafta sonunda oynanacak maçların ardından lige ara verilecek. Fenerbahçe , bu süreci en iyi şekilde değerlendirmek için kamp planlaması yaptı. Sarı-Lacivertliler, 1 hafta boyunca Antalya’da çalışmalarını sürdürecek. İsmail Kartal, bu kampta yoğun taktik çalışmalar yaparak kafasındaki oyun planını öğrencilerine aktaracak. Antalya’da ayrıca Kartal, takımla daha fazla vakit geçirme şansı da yakalayacak. Başarılı teknik adam, bu süreçte öğrencileriyle toplantılara devam edecek. Takımın önde gelen isimleri Mesut Özil ve Luiz Gustavo’nun da yardımlarıyla İsmail Kartal, sezonun geri kalanındaki kötü anıları silerek takımı tam anlamıyla ayağa kaldırmaya çalışacak

Takviyeler geliyor

Fenerbahçe’deki ikinci dönemine 1-1’lik Antalya maçıyla başlayan İsmail Kartal’ın karşılaşma sonrası ilk tespiti, “Takviye gerek” olmuştu. 60 yaşındaki çalıştırıcı bu düşüncesini yönetimle de paylaştı. Kartal, Sivasspor ile oynanacak karşılaşmanın ardından başkanla detaylı bir transfer toplantısı gerçekleştirecek. Forvet ve sol bekin yanı sıra mümkün olursa bir de kanat takviyesi yapılması bekleniyor. İsmail Kartal’ın isteği, en azından bir transferin Antalya’daki kampa yetiştirilmesi. Forvette Aaron Boupendza, sol bekte Fabrizio Angileri ve Toni Lato, kanat için ise Roland Sallai ön plana çıkan adaylar konumunda. Transferler de geldikten sonra İsmail Kartal, hayalindeki Fenerbahçe’ye bir adım daha yaklaşacak.

Yusuf Dursun