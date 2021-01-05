İsmail Kartal çıldırdı, kırmızı kart görüp atıldı

Konyaspor - Galatasaray maçının 77. dakikasında Linnes'in ceza alanında yerde kalmasının ardından ortalık karıştı. Diagne'nin penaltıyı kaçırmasının ardından hakem Arda Kardeşler penaltının tekrar edilmesini istedi. Bu kararın ardından Diagne penaltıyı gole çevirince İsmail Kartal çıldırdı. İtirazlarını sürdürdükten sonra ise kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Yine çok tartışılacak!

Maçın son bölümünde 77. dakikada Linnes Konyaspor ceza alanında yerde kalınca hakem Arda Kardeşler penaltı noktasını gösterdi. Konyasporlular ise yoğun VAR itirazlarında bulundular ama VAR'dan çağrı gelmeyince penaltıda topun başına Diagne geçti. Onun penaltısını ise Sehic kuratrdı. Ancak bu kez de yan hakem Ali Saygın Ögel Sehic'in "penaltıda çizgide durma kuralını" ihlal ettiğini belirterek tekrar talep etti. Arda Kardeşler de yardımcısının talebine uydu ve penaltıyı tekrar ettirdi.

Konyaspor kulübesi adeta bu kararların ardından çılgına dönerken İsmail Kartal itirazları sonucunda kırmızı kart gördü. İsmail Kartal ayrıca maç sonunda Arda Kardeşler'i alkışladı.





















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