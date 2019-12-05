Ziraat Türkiye Kupası 5. tur ilk maçında TFF 2. Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor’u 3-2 mağlup eden Çaykur Rizespor’un teknik direktörü İsmail Kartal, "Duran top, penaltı ve bireysel hatalardan gol yedik. Sonuçta 3-2 kazandık. Bu tip maçlarda genç arkadaşlara şans verdiğimizde bu hataları olacak." dedi. Kartal, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, çok fazla şans bulamayan oyunculara şans vererek performanslarını görmek isteğini belirtti.

İlk yarı 3-0 öndeyken goller kaçırdıklarını aktaran Kartal, "Farkı beklerken duran toptan beklemediğimiz bir gol yedik. Sasse’nin beklemediğimiz sakatlığı, Moroziuk’un eski sakatlığı nüksedince oyundan aldık. Duran top, penaltı ve bireysel hatalardan gol yedik. Sonuçta 3-2 kazandık. Bu tip maçlarda genç arkadaşlara şans verdiğimizde bu hataları olacak. Bu oyuncularımız oynadıkça minimuma indirip bu serinin oyuncuları olduğunu gösterecek. Tek üzüntümüz Sasse’nin sakatlığı." diye konuştu.

Samsunspor’u bu sonucun iştahlandırdığını vurgulayan Kartal, şunları kaydetti:

"Önümüzde uzun bir süre var. Bu süreci geçirdikten sonra planlamamızı yapacağız. Onlar da kazanıp tur atlamak isteyecektir. Biz de ikinci maçta gerekli tedbirleri alacağız. Önce ligi düşüneceğiz. İstikbal Mobilya Kayserispor ile sezonun en zor maçını oynayacağız. Bizim maça final maçı olarak bakıyorlar. Bu takım iki hafta önce Fenerbahçe’yi yendi. Alacakları bir üç puan onları ilk yarıda havaya sokar. Biz de bu bilinçle oynayacağız."