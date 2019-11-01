İsmail Kartal: Bize göre penaltı yok

Süper Lig’in 10. haftasında Çaykur Rizespor deplasmanda Galatasaray’a 2-0 mağlup oldu.

Müsabaka sonrası basın toplantısında açıklamalarda bulunan Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İsmail Kartal, her şeyin ilk başta planladıkları gibi gittiklerini ifade ederek, “İlk 15 dakikaya baktığımız zaman denk bir oyun vardı. Pozisyon yokken şansız bir gol yedik. Penaltı ile ikinci golü yedik çok tartışmaya açık bir pozisyon. Bize göre değil gibi geliyor, kamuoyunun takdirine bırakıyorum. Oyun olarak rakibe pozisyon vermeden maçı tamamladık. İkinci yarı birkaç tane pozisyondan faydalanamadık. Buradan en azından 1 puan çıkartabilir miyiz diye baktık. Sonuç olarak bugün kaybettik. Üzgünüz ve önümüze bakıyoruz. Burada sadece oyuncularım erken yenilen gollerden dolayı demoralize oldular. Biz moralimizi bozmadan yolumuza devam edeceğiz” dedi.

Mini yorum / Hakan Ateşler

Yapma hocam, yakışmıyor!

Hocam, senin dediğin gibi olsun, penaltı doğru olmasın. Soruyorum, bu maç kaç kaç biterdi? 1-0 Galatasaray kazanırdı. Rize'nin yarım yamalak şutları dışında pozisyonu yok. İsyan yok, mücadele yok, istek yok. Ve maç sonu, "Şanssızdık, kısmet böyleymiş." diyorsun hocam. Sabaha kadar oynansa, haftaya kadar oynansa, gol olmazdı hocam. Kader, kısmet... Yakışmıyor... Anadolu futbolu böyle gelişmez. İsmail hoca diğer hocalarımız gibi Anadolu'da illaki iş bulur. Gezer durur, parasını kazanır. Kaybedince "G.Saray, Fener zaten güçlü, olmadı" dersin, dönersin. Sistem bu zaten. Ama... Anadolu futbolu böyle yerinde sayar.