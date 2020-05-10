Galatasaray’ın altyapısında yetişen ve son olarak sezon başında 2 yıllığına Kayserispor’a kiralık gönderilen İsmail Çipe, FANATİK’e özel açıklamalarda bulundu. Galatasaray’a daha güçlü döneceğini söyleyen 25 yaşındaki kaleci, kariyer hedefinden Fernando Muslera’ya, Fatih Terim’e olan sevgisinden koronavirüs günlerine kadar pek çok konuda konuştu. İşte İsmail Çipe’nin açıklamaları...

"DEVLETİMİZLE GURUR DUYUYORUM"

■ Bu süreç sana neler öğretti?

“Bütün dünyayı etkisi altına alan bu malum virüs belası insanların birçok konuda kendilerini silkelemelerine ve düşünmelerine etken oldu. Özgürlük nimetinin kıymeti anlaşılmış, dünya telaşesinden vakit ayıramadığımız başta kendimiz ve ailemize daha geniş vakit ayırma imkanı bulduk. Karantina süreci bize paylaşmayı, dayanışmayı, devlet millet el ele vererek daha kuvvetli bir bütünlük sağlamayı öğretti. Tarih boyu dünya mazlumlarına umut olan güçlü devletimiz, bu zor süreçte sadece milletinin değil, dünya milletlerinin de yanında olmuştur. Güçlü devletimizle ve fedakâr milletimizle ne kadar gurur duysak azdır. “

"BİZ BU LİGDE KALACAĞIZ"

■ Kayserispor ligde sıkıntılı bir durumda. Sezon sonunda takımı nerede görüyorsun?

“Kayserispor’da yönetimsel değişiklikler ister istemez takımı olumsuz yönde etkilemiştir. Yeni gelen yönetim, Berna başkanımızın önderliğinde takdire şayan işler yapıyor ve kulübü ayakta tutmak için de inanılmaz bir gayret içerisindeler. Yönetimin bu emeğiyle, biz de sahadaki görevimizi eksiksiz yerine getirerek sezon sonunda Süper Lig’de mutlaka kalmak istiyoruz, ligde kalacağımıza inancımız tam.”

"GALATASARAY'A MİNNETTARIM"

■ Çok küçük yaşta Galatasaray altyapısına katıldın ve kupalar da kazandın. Galatasaray günlerini nasıl değerlendirirsin?

“Galatasaray’da çok güzel günler yaşadım, yaşamaya devam edeceğimden de eminim. Hâlâ Galatasaray’ın oyuncusuyum, kırgınlığım asla olamaz. Profesyonel hayata ve bugünlere gelmemde en önemli rol oynayan Galatasaray Kulübü’ne karşı her zaman minnettar olacağım.”

"KALEDE GÖRMEK İSTİYORLAR"

■ Galatasaray’dan kiralık olarak ayrılık sürecin nasıldı peki?

“Galatasaray Kulübü benim için, ileri dönemlerde kalesinde görmek istediği düşüncesiyle geçici bir ayrılığı uygun gördü. Benimle alakalı Galatasaray Kulübü’nün bu olumlu tasarrufunu uygun görerek, Kayserispor ile 2 yıllık kiralık olarak anlaşma sağladık.”

"MİLLİ TAKIMI HEDEFLİYORUM"

■ İsmail Çipe’nin kariyer hedefi nedir?

“Öncelikle Kayserispor’un Süper Lig’de kalması, kısa vadeli hedeflerimin arasında. Kayserispor’daki sözleşme süremin sonunda Galatasaray’a dönüp Galatasaray’ın ve A Milli Takım’ın kalesini uzun yollar korumak istiyorum.”

"EN İYİ KALECİ MUSLERA"

■ En beğendiğin kaleci kim?

“Muslera 1 numara... Türk futbolunun ve bütün dünyanın hayranlık duyduğu, hem karakteriyle hem gösterdiği performansla gönüllere taht kuran birisi Fernando Muslera. Benim de her zaman destekçim olduğunu bana hissettiriyor, ara ara konuşmaya devam ediyoruz. Ben onun gibi bir yetenekle çalıştığım için onur duyuyorum. Karşılıklı oynamak da nasip oldu, farklı duygular hissettim. Onun gibi bir tecrübeye karşı oynamak ayrı bir keyifti. Kendisine bana gösterdiği ağabeylikten ve desteğinden ötürü bir kez daha teşekkür ediyorum. Onun gibisi Türkiye’ye nadir gelir diye düşünüyorum”

"TAFFAREL VE FADIL HOCA BENİM İÇİN BİR ŞANS"

■ Taffarel ve Fadıl Koşutan ile çalıştın Galatasaray'da. Neler söylemek istersin onlar için?

“Taffarel ve Fadıl hocam ile aynı anda çalışma fırsatını bulduğum için kendimi şanslı hissediyorum. Her ikisi futbolun kompetan isimleri, bana futbol ve hayata dair çok katkıları olmuştur. Hem Fadıl hocama hem Taffarel hocama sevgim ve saygım sonsuz. Tabii burada özel bir parantez de Fatih hocama... Bana gösterdiği yakın ilgi, aşıladığı özgüvenden dolayı kendisine müteşekkirim.”

"GALATASARAY'IN ŞANSI YÜKSEK"

■ Hangi takım sence şampiyon olacak?

“Şampiyonluk yarışında son 8 maça girildi. Ligin son virajını defalarca tecrübe edip şampiyonluğa ulaşan Galatasaray’ın şansını daha yüksek görüyorum ama şunu söylemek gerekir ki bu sene daha çetin ve çekişmeli geçecek. Özellikle koronavirüsün ardından takımların nasıl döneceği ve başlayacağı önemli”

"HOCAMA SAYGISIZLIK YAPTILAR SANDIM, KENDİMİ TUTAMADIM"

■ Galatasaray'dayken gergin bir Başakşehir maçı oynamıştınız. Sen ve Adebayor arasında itişmeler olmuştu. O günü anlatır mısın?

“Tamamen maçın gerginliğinden kaynaklanan, aslında olmaması gereken, sonradan düşündüğümde hatalı olduğumu anladığım bir andı. Fatih hocamız bizim için sadece bir hoca değil, aynı zamanda bir babadır. O anda da ona karşı bir saygısızlık yapıldığını zannedip kendimi tutamadım. Daha sonra Adebayor’la takım arkadaşı olduk ve aramız da gayet iyiydi. Hatta ilk tanıştığımızda, ‘Yine itmeyeceksin beni değil mi’ diyerek takıldı bana. Çok önemli bir isim ve önemli bir profesyonel, onunla aynı takımda mücadele ettiğim için çok şanslıyım.”

Metin Karabaş