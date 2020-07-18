Islam Slimani, Marsilya yolunda

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Marsilya, yarıda kalan sezonu ikinci sırada tamamlayarak Şampiyonlar Ligi şansını elde etmişti. Fransız ekibi, yeni sezon için bir forvet takviyesi yapmak isterken gündeme Fenerbahçe 'nin eski golcüsü Islam Slimani geldi.

Foot Sur7'ın haberine göre Benedetto'nun yanına forvet hattına takviye yapmak isteyen Marsilya, Mbaye Niang'ı kadrosuna katmak istiyordu. Fakat Rennes, Niang için 20 milyon Euro'dan aşağı bir teklifi kabul etmeyeceğini belirtti için bu transfer zora girmiş durumda. Niang konusunda işi zor olan Marsilya ilgisini ise Fenerbahçe'nin eski oyuncusu Islam Slimani'ye çevirdi.

Monaco'da harika bir sezonu geride bırakan Slimani, bonservisinin olduğu Leicester'a döndü. Fakat Brendan Rodgers'ın planları arasında yer almayan oyuncunun İngiliz ekibinden ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor. Todo Fichajes'in haberine göre Marsilya, 6 milyon Euro gibi bir bonservis ücreti ile Islam Slimani'yi kadrosuna katmaya hazırlanıyor.