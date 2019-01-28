Işıl Alben'den küfür isyanı

Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde Galatasaray’ın sahasında Fenerbahçe ile oynadığı maçta küfür krizi yaşandı. Kaptan Işıl Alben, rakip benchten küfür edildiğini belirterek Fenerbahçe menajeri Didem Akın’la konu hakkında konuştu.

28 Ocak 2019, Pazartesi 00:15
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Işıl Alben'den küfür isyanı

Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde Galatasaray’ın sahasında Fenerbahçe ile oynadığı maçta küfür krizi yaşandı. Kaptan Işıl Alben, rakip benchten küfür edildiğini belirterek Fenerbahçe menajeri Didem Akın’la konu hakkında konuştu. 

Milli basketbolcu konuyla ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi. “Biz Fenerbahçe’yi centilmence karşıladık. Maçın sonunda Fenerbahçe benchinden bizim benche küfür edildi. Biz de küfür edebiliriz ama etmiyoruz. Umarım Fenerbahçe bu tür davranışlara bundan sonra izin vermez.” 

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