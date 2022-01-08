Giresunspor maçında Marcao ve Alpaslan'ın yokluğunda savunmanın göbeğinde Nelsson ile birlikte oynayan Işık Kaan Arslan'ın kim olduğu ve kariyeri Galatasaraylı taraftarlar tarafından merak konusu oldu. Genç oyuncuya ne kadar güvendiğini anlatan teknik patron Fatih Terim'in tıpkı daha önce Ozan Kabak ve Semih Kaya'da olduğu gibi Kaan'ın da formayı alıp çok daha iyi bir seviyeye gelebileceğine inandığı gelen haberler arasında. Sarı Kırmızılı ekibin Türkiye Kupası'nda Denizlispor 'a elendiği maçın son dakikalarında oyuna dahil olmuş mücadele uzadığı için 30 dakikanın üzerinde sahada kalmış ve sergilediği performansla dikkatleri üzerine çekmişti.

Işık Kaan Arslan kimdir, nereli? Işık Kaan Arslan kaç yaşında, hangi takımlarda oynadı?

Işık Kaan Arslan, 28 Ocak 2001'de İstanbul'da dünyaya geldi. 2012 yılında henüz 11 yaşındayken Galatasaray altyapısına katılan gelecek vadeden stoper, Sarı Kırmızılı ekipte alt yaş gruplarında sergilediği performansla ön plana çıkan isimler arasında yer aldı. 2019'da Galatasaray'da profesyonel olan Işık Kaan, geçtiğimiz sezonun devre arasında TFF 2. Lig ekibi Ergene Velimeşe'ye kiralandı.

Burada 17 maça çıkan genç oyuncu, Gümüşhanespor ağlarını sarsmayı başardı ve profesyonel kariyerinin ilk golünü kaydetti. Sezon sonu Galatasaray'a dönen ve Fatih Terim tarafından A takıma davet alan 20 yaşındaki oyuncunun Sarı Kırmızılılar ise Haziran 2025'e kadar sözleşmesi bulunuyor.

Sezon başında Kasımpaşa ile oynanan hazırlık maçında dikkat çeken bir 45 dakikalık performans ortaya koyan 20 yaşındaki oyuncu ayrıca Farul Constanta maçında 11'de sahaya çıkmış ve 90 dakika forma giymişti.

Işık Kaan Arslan son olarak Galatasaray'ın Türkiye Kupası'nda Denizlispor'a elendiği maçın son dakikalarında oyuna dahil olmuş mücadele uzadığı için 30 dakikanın üzerinde sahada kalmıştı.

1.86 boyunda olan ve mücadelesi yapısıyla dikkat çeken Işık Kaan, U16, U17, U18 ve U19 Milli Takım forması giydi.