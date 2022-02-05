Isaac Cofie ve Mustapha Yatabare cezalı duruma düştü
DG Sivasspor’un futbolcusu Isaac Cofie gördüğü sarı karttan, Mustapha Yatabare ise gördüğü kırmızı kart nedeniyle Gaziantep FK maçında cezalı duruma düştü. Cofie ve Yatabare sahasında oynayacakları Yeni Malatyaspor karşılaşmasında yer alamayacak.
Sivasspor ’da Gaziantep FK maçı öncesinde 2 futbolcu sarı kart sınırında bulunuyordu. Erdoğan Yeşilyurt ve Isaac Cofie karşılaşmada kart sınırında olan isimlerdi. Mücadelenin 59. dakikasında sarı kart gören Cofie cezalı duruma düştü. Mustapha Yatabare'de mücadelenin 63. dakikasında kırmızı kart görerek cezalı duruma düştü.
30 yaşındaki Isaac Cofie ve 36 yaşındaki Mustapha Yatabare Yeni Malatyaspor maçında forma giyemeyecek.