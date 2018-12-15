İş insanlarından Kayserispor’a destek

Kayseri Ticaret Odası 19'uncu Meslek Komitesi Üyeleri, Kayserispor lisanslı ürünlerinin satıldığı mağazadan alışveriş yaparak sarı kırmızılı kulübe destek oldular.

Bir alışveriş merkezinde bulunan Kayserispor Store'a gelen Kayseri Ticaret Odası İnşaat Malzemeleri Satıcıları'ndan oluşan 19'uncu Meslek Komitesi Başkanı Süleyman Tayız ile üyeler; Abdullah Zorlu, Hüseyin Soydal, Gültekin Soydal, Mustafa Bayraktar, Şahin Kahraman, Mustafa Tataroğlu, Remzi Ünaldı, Ramazan Silay, komite üyesi ve Kayserispor Yönetim Kurulu Üyesi Hasan Ahmet Eskici kendilerine ve çalışanlarına forma aldılar.

TAYIZ: "ELİMİZİ TAŞIN ALTINA KOYMALIYIZ"

Kayseri Ticaret Odası 19'uncu Meslek Komitesi olan İnşaat Malzemesi Üretim ve Satış Komitesi'nin başkanı Süleyman Tayız, "Kayserispor'un daha iyi yerlere gelmesi için elimizi taşın altına koymalıyız" dedi. Tayız konuşmasında, "Son meclis toplantısında aldığımız karar gereği ilimizin markası Kayserispor'a destek olmak istedik. Sevdamızı göstermek, burada farkındalık yaratmak istedik. Kayserispor sevdalılarını ve Kayserispor taraftarını da desteğe davet ediyoruz. Herkesin elini taşın altına koymasını bekliyoruz, ayrıca yeni hocamıza da başarılar dileriz" şeklinde konuştu.

ESKİCİ: "MEŞALE YAKTIK"

Kayseri Ticaret Odası 19'uncu Meslek Komitesi üyesi, Kayserispor Amatör Branşlar ve Tesislerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Hasan Ahmet Eskici, "Kulübümüze destek olmak istedik" ifadelerini kullandı.

Eskici konuşmasında, "Hem Kayserispor yönetim kurulu üyesi hem de 19'uncu Meslek Komitesi üyesi olarak, son meclis toplantısında başkanımızın önderliğinde en ihtiyaç duyulan bugünlerde Kayserispor'a destek olmak adına lisanslı ürün mağazasından alışveriş yaptık. Komite olarak bir meşale yakalım dedik. Diğer komitelere de çağırımız olsun. Buradaki herkes hem kendilerine hem de iş yerlerindeki çalışanlarına Kayserispor forması alarak aidiyet duygusunu ön plana çıkartmaya çalıştık. Bir taraftan da sarı-kırmızılı takıma destek vermeye çalıştık. İnşallah takımımız yarın Akhisarspor karşısında galip gelirse en mutlu biz oluruz" açıklamasında bulundu.

İlyas KAPLAN / KAYSERİ (DHA)