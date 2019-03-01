İrlanda'nın başkenti Dublin'de bulunan bir kilisenin gömütünde 800 yıllık bir Haçlı askerine ait mumyanın kafasının koparılarak çalındığı ortaya çıktı.

Ülkede yayın yapan Raidio Teilifis Eireann kanalına açıklamalarda bulunan Başdiyakoz David Pierpoint, kilisenin yağmacılar tarafından bir kez daha hedef alınmasından ötürü büyük bir hayal kırıklığı yaşadığını ve olayın mide bulandırıcı ifade etti.

Söz konusu kiliseye ait St Michan mezarlığı 1996'da da benzer bir şekilde yağmalanmış ve bir grup genç, tabutlarından çıkardıkları mumyaların kafalarıyla futbol oynamıştı.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler



