Gaziantep deplasmanında alınan galibiyet sonrası Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, İrfan Can Kahveci konusunda, “Galatasaray geri çekilmemelidir. Her şey para ve ilişkiler değildir. İrfan Can düzgün duruyor, biz onu, o da bizi istiyoruz” açıklamasını yapmıştı. Terim’in bu mesajını Sarı- Kırmızılı yönetim hemen dikkate aldı ve dün bir kez daha Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ ile masaya oturup, yeni teklifini iletti.

Bu kez 6.5 milyon Euro...

Daha önce 4.5 milyon Euro’yu gözden çıkaran ve bir sonraki satıştan yüzde 50 payla Başakşehir’in karşısına çıkan Cim Bom’un, bu teklifi 6.5 milyon Euro bonservis, artı oyuncu ve sonraki satıştan yine yüzde 50 pay olarak güncellediği öğrenildi. Aslan, oyuncunun da kendileri adına oynama isteğinin de ezeli rakibi Fenerbahçe’ye karşı önemli bir koz olarak kullanıyor.

Fenerbahçe'den iki farklı teklif!

Devre arası transfer döneminin kapanmasına sadece 2 gün kala, ezeli rakipler Fenerbahçe ile Galatasaray arasında İrfan Can Kahveci kapışması yaşanıyor. Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, önceki gün Sarı- Lacivertliler’in Başkanı Ali Koç ile masaya oturmuştu. Kanarya’nın, Gümüşdağ’a farklı opsiyonları içinde bulunduran bazı tekliflerde bulunduğu konuşuluyor. Başkan Koç’un, İrfan Can için 10 milyon Euro bonservis, 1 milyon Euro bonus artı Deniz Türüç’ü karşı tarafa sunduğu, ayrıca 7 milyon Euro bonus ile Deniz Türüç ve Papiss Cisse’yi de ayrı bir pakette teklif ettiği bildirildi.

Üstünlük kurmak istiyor

Hatta oyuncunun, sezon sonuna kadar kulübünde kalması da opsiyonlar arasında yer alıyor. Son olarak dünyaca ünlü futbolcu Mesut Özil’i kadrosuna katarak tüm dikkatleri üzerine çeken Sarı-Lacivertliler’in, İrfan Can’ı da alarak hem sahada hem de masada Galatasaray’a üstünlük kurmak konusunda kararlı olduğu ifade ediliyor.

