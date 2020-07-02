İrfan Buz Timsah’ı diriltti

Teknik Direktör İbrahim Üzülmez’in görevden alınmasının ardından Bursaspor’un yeni hocası olan İrfan Buz, Yeşil-Beyazlı takımı adeta şaha kaldırdı. Tecrübeli hocanın göreve geldiği ilk maçta Adanaspor’u iç sahada 1-0 mağlup eden Timsah, dün de Giresunspor’u aynı skorla yenerek iki haftada 6 puan almayı başardı. Buz yönetimindeki iki maçta dikkat çeken bir diğer konu ise Bursaspor’un savunmadaki başarısı oldu. İbrahim Üzülmez döneminde kalesini gole kapatmayı başaramayan Yeşil- Beyazlılar, son iki maçta kalesinde gol görmedi.

Kader maçları evinde

Kritik Giresun deplasmanının ardından ligde sadece 3 maçı kalan Bursaspor, kader randevularına çıkacak. 32. hafta mücadelesinde evinde 4 Temmuz Cumartesi günü Altınordu’yu ağırlayacak olan Yeşil- Beyazlılar, sonraki maçını da yine evinde oynayacak ve bu kez Ekol Göz Menemenspor ile karşılaşacak. Sahasındaki bu iki maçın ardından Bursaspor, normal sezonun son haftasında ise lider Hatayspor deplasmanına gidecek.