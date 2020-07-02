İrfan Buz Timsah’ı diriltti

Yeşil-Beyazlılar, yeni teknik direktörüyle iki maçta 6 puan toplarken, kalesinde gol görmedi. Zirve için yeniden iddialı hale gelen Timsah’ta İrfan Buz ve ekibi taraftarın yeniden sevgilisi haline geldi

02 Temmuz 2020, Perşembe 06:58 Son Güncelleme:
- A +
İrfan Buz Timsah’ı diriltti

Teknik Direktör İbrahim Üzülmez’in görevden alınmasının ardından Bursaspor’un yeni hocası olan İrfan Buz, Yeşil-Beyazlı takımı adeta şaha kaldırdı. Tecrübeli hocanın göreve geldiği ilk maçta Adanaspor’u iç sahada 1-0 mağlup eden Timsah, dün de Giresunspor’u aynı skorla yenerek iki haftada 6 puan almayı başardı. Buz yönetimindeki iki maçta dikkat çeken bir diğer konu ise Bursaspor’un savunmadaki başarısı oldu. İbrahim Üzülmez döneminde kalesini gole kapatmayı başaramayan Yeşil- Beyazlılar, son iki maçta kalesinde gol görmedi.

Kader maçları evinde

Kritik Giresun deplasmanının ardından ligde sadece 3 maçı kalan Bursaspor, kader randevularına çıkacak. 32. hafta mücadelesinde evinde 4 Temmuz Cumartesi günü Altınordu’yu ağırlayacak olan Yeşil- Beyazlılar, sonraki maçını da yine evinde oynayacak ve bu kez Ekol Göz Menemenspor ile karşılaşacak. Sahasındaki bu iki maçın ardından Bursaspor, normal sezonun son haftasında ise lider Hatayspor deplasmanına gidecek.

YORUM YAZ
Sıradaki haber yükleniyor...