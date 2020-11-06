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Ioannis Sfairopoulos: Anadolu Efes tecrübesiyle kazandı

Maccabi Playtika Başantrenörü Ioannis Sfairopoulos, Turkish Airlines EuroLeague'in 7. maç döneminde temsilcimiz Anadolu Efes'e 91-89 kaybettikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu.

06 Kasım 2020, Cuma 01:02 Son Güncelleme:
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Ioannis Sfairopoulos: Anadolu Efes tecrübesiyle kazandı

Turkish Airlines EuroLeague'in 7. maç döneminde temsilcimiz Anadolu Efes'e konuk olan Maccabi Playtika, sahadan 91-89'luk mağlubiyetle ayrıldı. Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Maccabi Playtika Başantrenörü Ioannis Sfairopoulos, şu görüşleri paylaştı:

"Zorlu bir maçtı. Biz de Anadolu Efes gibi elimizden geleni yaptık. Efes’in oyuncuları eksikti ama tecrübesiyle maçın gidişatını değiştirdi. Maçın gidişatı son çeyrekte değişti. Maç boyunca iki takım da iyi oynadı. Takımımı tebrik ediyorum."

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