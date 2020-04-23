İnternetten PlayStation 4 satın aldı: paketten çıkan şok etti!

Oyun fiyatlarınında pahalı olduğunu göz önünde bulunduran bazı kullanıcılar PC’ye yönelirken, bazıları ise son zamlardan etkilenmemek için konsol siparişi veriyor. Tabi, yükselen fiyatlar nedeniyle ikinci el konsollara talep arttı.

Oyun konsolu yerine 5 adet kase gönderdiler!

Geçtiğimiz hafta konsol siparişi veren ve Batman’da yaşanan Veysel Erten hayatının şokunu yaşadı. 2 bin lira karşılığında bir konsol siparişi veren ve parayı belirtilen banka hesabına gönderen Erten’e üç gün sonra beklediği paket geldi. Ancak, paketi açtığında konsol yerine birkaç tane kase çıktı.

BirGün Gazetesi’nin haberine göre hemen satıcıya ulaşmaya çalışan Erten, telefonlarına cevap alamayınca dolandırıldığının farkına vardı. Şikayetçi olduğunu belirten Erten “Arıyorum telefonlarıma cevap vermiyor. Şahısla ilgili yerlere şikayete bulundum lakin sürecin biraz uzayacağını söylediler ama ben benim gibi başka insanların mağdur olmaması istiyorum. Bu sürecin hızlanmasını istiyorum. Benim gibi başkaları mağdur olmasın” ifadelerini kullandı.