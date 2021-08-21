Inter Serie A'nın ilk haftasında konuk ettiği Genoa'yı 4-0'lık net bir skorla geçti.

Maça ilk 11'de başlayan milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu, 6. dakikada Milan Skriniar'ın attığı golün asistini yaptı. Karşılaşmanın 14. dakikasında ise bu kez topu ağlara gönderen 27 yaşındaki yıldız futbolcu, skoru 2-0 yapmayı başardı. Lacivert mavililerin diğer golleri ise 74. dakikada Arturo Vidal ve 87. dakikada Edin Dzeko'dan geldi.

Milano ekini Serie A'nın ikincci haftasında Hellas Verona'ya konuk olacak.





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