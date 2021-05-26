Inter 11 yıl sonra Serie A'da şampiyon olurken 9 sene üst üste zirvede yer alan Ronaldo'nun da yer aldığı Juventus'u geçmeyi başardı. Bu müthiş şampiyonluğa imza atan Inter'de teknik direktör Antonio Conte ile yollar ayrıldı. Inter kulübü, Conte ile yolların ayrıldığını resmen açıkladı.

Milano ekibinde yönetim ile Conte arasında yaşanan anlaşmazlık ayrılığı getirdi. Transfer ve takım yapılanması konusunda sorunlar olduğu pandemi nedeniyle ciddi sıkıntı yaşayan kulübün küçülmeye gitmek istediği konuşulmuştu. Sky Italia'nın haberine göre ekonomik anlamda sıkıntılar çeken ve küçülmeye giden Inter, 1 yıl daha sözleşmesi olan Antonio Conte'ye 7 milyon Euro tazminat ödeyerek yollarını ayırdı.

SERIE A PUAN DURUMU

En son Fransa'da Lille ile şampiyonluk yaşayan Galtier, takımından ayrılmıştı. Bir benzer durum bu kez de Serie A'da yaşandı.