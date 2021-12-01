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Inter, Spezia karşısında zorlanmadı: 2-0

Inter, Serie A'nın 15. haftasında konuk ettiği Spezia'yı Roberto Gagliardini ve Lautaro Martinez'in golleriyle 2-0 mağlup etti, üst üste 3. galibiyetini aldı.

01 Aralık 2021, Çarşamba 23:03 Son Güncelleme:
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Inter, Spezia karşısında zorlanmadı: 2-0

Serie A'nın 15. haftasında Spezia'yı konuk eden Inter, zayıf rakibine şans tanımadı. Giuseppe Meazza'da rakibini 2-0'la geçen Simone Inzaghi'nin ekibi, puanını 34'e yükselti ve lider Napoli'yi takibini sürdürdü.

7 maçtır kaybetmeyen, 3 maçlık galibiyet serisi yakalayan Inter'e maç fazlasıyla 2.'liğini getiren goller; 36'da Roberto Gagliardini ve 58'de Lautaro Martinez'den (Penaltı) geldi.

Inter'de karşılaşmaya ilk 11'de başlayan milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, 69 dakika sahada kaldı. Üst üste 3. mağlubiyetini alan Spezia ise 11 puanla 17. sırada kaldı. 

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