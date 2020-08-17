Inter - Shakhtar Donetsk maç sonucu: 5 - 0

İtalya'nın dev takımı Inter, UEFA Avrupa Ligi yarı final maçında Shakhtar Donetsk'i farklı mağlup etti. Baştan sona üstün oynayan Antonio Conte'nin ekibi Lautaro Martinez ve Romelu Lukaku'nun ikişer gol attığı maçı 5-0 kazandı ve finalde Sevilla'nın rakibi oldu

Inter böylece 2009-10 sezonunda Şampiyonlar Ligi şampiyonu olduğu sezonun ardından ilk kez Avrupa Kupaları'nda finale kalmış oldu. Inter daha önce 4 kez o zamanki adıyla UEFA Kupası'nda finale kalmış ve 3 kez bu kupayı müzesine götürmüştü. 1991, 1994, 1998 yıllarında UEFA Avrupa Ligi/UEFA Kupası kazanan Inter sadece 1997 yılında finalde kaybetmişti





Maçtan dakikalar

5.dakikada Inter sağ kanattan serbest vuruş kazandı. Brozovic ortaladı ancak top doğrudan dışarı gitti

GOL! Inter Lautaro Martinez'in golüyle 1-0 öne geçti. Barella sağ kanattan ortaladı Lautaro Martinez uygun durumda kafayı vurdu ve golü attı

26.dakikada Inter yine etkili geldi. Sol kanattan gelen ortaya önce Lukaku ardından Lautaro Martinez vurdu ancak pozisyonun devamında hakem ofsayt olduğunu işaret etti.

34.dakikada sağ çaprazdan Barella geldi sert şutun kaleci Pyatov çıkardı

36.dakikada Shakhtar Donetsk etkili geldi sağ kanattan gelen topa Junior Morais vurdu ama top kaleye gitmedi

43.dakikada Marcos'un şutu dışarı gitti

İlk yarıyı Inter 1-0 galip bitirdi

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

48.dakikada Inter etkili geldi. Lautaro Martinez'in şutunu kaleci Pyatov çıkardı

SARI KART! Shakhtar Donetsk takımında Taison hakemden sarı kart gördü

GOL! 64.dakikada Inter, D'Ambrossio'nun golüyle 2-0 öne geçti. Brozovic sağ kanattan köşe vuruşunu kullandı, kale sahasına ortasına kafayı D'Ambrossio vurdu ve golü attı

GOL! 74.dakikada Inter, Lautaro Martinez'in golüyle 3-0 öne geçti. Ceza sahası önünde topu alan Lautaro Martinez bekletmeden vurdu ve köşeden golü attı

GOL! 78.dakikada Inter, Lukaku'nun golüyle 4-0 öne geçti. Sağ çaprazda topu alan Romelu Lukaku plase vuruşla golü attı

GOL! 84.dakikada Inter, Lukaku'nun golüyle 5-0 öne geçti. Sağ çaprazda topu alan Romelu Lukaku rakibini geçip kaleci ile karşı karşıya kaldı, yerden şutunu çekti ve golü attı.

Mücadeleyi Inter 5-0 galip bitirdi