İnter-Shakhtar Donetsk maç sonucu: 2-0

UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu'nda son maçlar öncesinde son 16 Turu ve Kupa 2 biletleri alındı. İtalyan devlerinden İnter, Ukrayna temsilcisi Shakhtar Donetsk'i ağırladığı maçta golcüsü Edin Dzeko'nun sayılarıyla güldü. 61 ve 67. dakikalarda ağları sarsan Boşnak kaleci, Lacivert-Siyahlılar'a 3 puanı getirdi.

Milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu 86 dakikada sahada kaldı.

Bu sonuçla İnter 10 puana yükselip, ilk 2'yi garantilerken, Shakhtar 5. maçlar sonunda 1 puanda kaldı ve kulüpler bazında dünyanın 1 numaralı kupasına veda etti.

7 Aralık'ta İnter ile Real Madrid, İspanya'da grup liderliği için karşılaşacak. Aynı gün Devler Ligi'nin flaş ekiplerinden olan ve Avrupa Ligi biletini garantileyen Kuzey Makedonya temsilcisi Sheriff ile Shakhtar Donetsk prestij maçına çıkacak.