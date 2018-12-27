Inter-Napoli maçında hem ırkçılık hem ölüm!

Serie A'da dün gece oynanan Inter-Napoli maçı öncesi Milano sokakları karıştı. Inter'in son dakikada Martinez'in attığı golle kazandığı mücadele öncesi konuk ekip taraftarları taşıyan bir minibüse Inter taraftarları saldırdı.

Taşlı sopalı saldırıya Napoli taraftarları karşılık verdi. Bu sırada yaşanan arbedeyle beraber bir Inter taraftarı olay yerinden uzaklaşmak isteyen minibüsün altında kalarak ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan taraftar gece saatlerinde hayatını kaybetti.

Koulibaly'ye ırkçılık Napoli cephesine kızdırdı

Maç öncesi bu olayların yaşanması ve karşılaşma esnasında da Napoli'nin Senegalli stoperi Koulibaly'ye yapılan ırkçılık başta Carlo ANcelotti olmak üzere Napoli cephesinin tepkisini çekti.

Ancelotti maçtan sonra yaptığı açıklamada "Genelde sakin ve profesyonelce davranan Koulibaly çok sinirlendirildi, maç boyunca maymun seslerine maruz kaldı. Tuhaf bir ortam vardı. Üç kez maçın durdurulmasını talep ettik, üçünde de anons yaptılar. 'Oynamaya devam edin, oyun durdurulabilir' dendi." şeklinde konuştu.

Koulibaly de maç sonrası Twitter hesabından "Ten rengimden gurur duyuyprum. Üzdüğüm arkadaşlarım ve taraftarım için özür diliyorum" açıklamasını yaptı.

Dündar Keşaplı / İtalya