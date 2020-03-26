Inter Miami, corona virüs nedeniyle logo değiştirdi

David Beckham'ın sahibi olduğu MLS takımlarından Inter Miami, corona virüs önlemleri çerçevesinde farklı bir hamle gerçekleştirdi.

Inter Miami, sosyal mesafeye dikkat çekmek adına mevcut takım logosunda değişime gitti.

MLS ekibinin normalde toplumdaki birliği temsil etmek adına iki balıkçılın sırt sırta olduğu bir logosu vardı ama şimdi sosyal mesafenin teşvik edilmesi adına balıkçıllar birbirlerinden ayrıldılar.

Kulüpten yapılan açıklamada da, "COVID-19 salgını dünyada hayatı durdurdu ve sonuç olarak sosyal mesafe ve yetlilerin tavsiyeleri doğrultusunda hareket etmek de hiç bu kadar önemli olmamıştı" denildi.

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