Inter ile Barcelona arasında dev takas

La Gazzetta dello Sport, Inter ile Barcelona arasında gerçekleştirilebilecek flaş bir takas iddiasını ortaya attı.

Barcelona'nın bir süredir transferdeki ilk hedefi Lautaro Martinez'i kolay kolay bırakmak istemeyen Inter, bu transfere bir takas ile izin verebilir.

Lautaro Martinez'in satın alma bedeli 111 milyon Euro iken Barcelona, geçtiğimiz yaz Antoine Griezmann için Atletico Madrid'e 120 milyon Euro ödemişti.

Marca'ya göre ise Barcelona, Antoine Griezmann'ı bu yaz bırakmak istemiyor ve Fransız oyuncudan önümüzdeki sezon faydalanmak istiyor.



