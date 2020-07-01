Inter - Brescia maç sonucu: 6 - 0

İtalya Serie A'da Şampiyonlar Ligi potasından çıkmak istemeyen Inter, küme düşme hattında zor bir durumda olan Brescia'yı farklı geçti. Inter adına golleri Ashley Young, Alexis Sanchez, D'Ambrosio, Gagliardini, Eriksen ve Candreva kaydetti

Bu sonuçla Inter puanını 64 yaparken üçüncü sıradaki yerini korudu. Brescia ise 18 puan ve averajla son sırada kaldı