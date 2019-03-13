Instagram ve Facebook çöktü mü? Neden erişilemiyor?

Yaklaşık bir saati aşkın süredir İnstagram ve Facebook'a erişim problemi yaşanıyor. Yaşanan bu gelişmenin ardından Türkiye'de bu platformları kullanan milyonlarca kullanıcı araştırmalara başladılar. Erişim problemi yaşayan bireyler Instagram çöktü mü? Facebook çöktü mü? Facebook ve İnstagram'a neden giriş yapılamıyor? İşte konuyla ilgili gelişmeler…

Dünya üzerinde milyonlarca kullanıcısı olan Instagram'da ve Facebook'ta erişim sorunu yaşanıyor.

Telefonlarını ellerinden düşürmeyen kullanıcılar "Instagram ve Facebook çöktü mü?" sorusunun yanıtını Google üzerinden araştırıyor.

Türkiye dahil İngiltere, Birleşik Arap Emirlikleri, İsveç, Pakistan, Hollanda, ABD, Lübnan, Singapur, Mısır, Brezilya, Almanya, Bahreyn, Gürcistan ve daha birçok ülkede Instagram'da hiçbir işlem yapılmazken işin Facebook tarafında ise sadece paylaşımların yapılamadığı görülüyor.

Kullanıcılar WhatsApp'dan da fotoğrafların gönderilemediğini paylaştı.

Açıklama geldi

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, Facebook, Instagram ve Whatsapp servislerinde global seviyede sorunlar yaşandığını ve Türkiye'de de kısmen hissedildiğini bildirerek, "Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi @trcert ekiplerimiz siber olayları ve hizmet sürekliliğini 7/24 takip etmektedir." ifadesini kullandı.



