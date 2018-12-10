Premier Lig’de iki hafta önce oynanan Arsenal- Tottenham karşılaşmasında ev sahibi ekibin siyahi yıldızı Aubameyang’a, konuk ekip tribünlerinden bir muz kabuğu fırlatılmıştı.

Gabonlu forvete yapılan bu ırkçılık olayı hala konuşulurken, bu kez de önceki gün Chelsea tribününden bir kişinin, Manchester City’nin siyahi yıldızı Raheem Sterling’e ırkçı tezahüratlar yaptığı tespit edildi.

Bu kişinin ilk yarıda Sterling’e, “Pis z...i” şeklinde küfürler ettiği belirtildi. Chelsea ve emniyet birimleri, konuyla ilgili olarak soruşturma başlattı.