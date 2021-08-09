İngiltere'de sezonun ilk kupası sahibini önceki gün bulmuştu... Geçen sezon FA Cup'ı kazanan Leicester City ile Premier Lig'de şampiyonluğa ulaşan Manchester City, kozlarını Community Shield'de paylaştı. Çağlar Söyüncü'nün formasını giydiği Leicester, güçlü rakibini 89'da Iheanacho'nun penaltıdan attığı golle 1-0 yenerek kupaya uzandı. 50 yıl sonra tarihinde ikinci kez bu kupada mutlu sona ulaşan Mavi-Beyazlılar'da sahanın yıldızı, Milli futbolcumuzdu. İngiltere'nin önde gelen gazetelerinden Daily Mail, karşılaşmanın en yüksek puanını Çağlar'a verdi.

Torres'i bitirdi...

25 yaşındaki savunmacıya 8 puan verilirken, övgü dolu yorumlar yapıldı. Tecrübeli stoperin, City'nin 50 milyon Euro değerindeki 21 yaşındaki hücum oyuncusu Ferran Torres karşısında hiç sıkıntı yaşamadığı ve onu etkisiz hale getirdiği vurgulanarak, "Çağlar adeta bir kaya gibiydi ve 90 dakika boyunca hemen hemen hatasız bir şekilde mücadeleyi tamamladı" yorumu yapıldı.