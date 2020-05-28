İngiltere Premier Lig de birçok Avrupa ligi gibi yeniden futbola dönmeyi istiyor ancak önlemler çerçevesinde yapılan testlerde oyuncuların testleri pozitif çıkmaya devam ediyor.

Son yapılan grup testlerinde Blackburn Rovers'lı Elliott Bennett ve Fulham'dan iki oyuncunun testi de pozitif çıktı. Bennett konuyla ilgili, "Burada ilgilenilmesi gereken insanlar sağlıklı ve fit durumda olan futbolcular değil, hastanede zor koşullar altında yaşam savaşı veen kişilerdir. Benim için çok da büyük bir mesele değil" dedi.

31 yaşındaki oyuncunun semptomların hiçbirini göstermediği ve bir rahatsızlığının da olmadığı belirtildi.

Fulham'lı iki oyuncunun isimleri ise açıklanmadı

EFL (İngiltere Futbol Ligleri) organizasyonu; pazartesi, salı ve çarşamba günleri toplam 1031 oyuncuya ve kulüp çalışanına test yapıldığını açıkladı.



