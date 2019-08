Dünya futbolunun en iyi ligi olarak kabul edilen İngiltere Premier Ligi’nde transfer sezonu bu akşam 19.00’da kapanacak. Avrupa devleri kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdürürken, transfer piyasası da son saatlerde bir hayli hareketlendi.

Son Şampiyonlar Ligi finalisti Tottenham bombayı patlatmak için çalışmalarını hızlandırdı. Ada temsilcisi, İtalyan ekibi Juventus’ta teknik direktör Maurizio Sarri’nin gelecek planları arasında yer almayan Paulo Dybala transferini bitirme noktasına geldi.

70 milyon Euro karşılığında Juve ile anlaşan Eflatun-Beyazlılar, transferi yetiştirmek adına büyük çaba sarf ediyor.

Her an her şey olabilir

87 milyon Pound karşılığında Harry Maguire’yi alan ve ‘dünyanın en pahalı savunma oyuncusu’ transferini gerçekleştiren Manchester United da gözünü Tottenham’a çevirdi. Christian Eriksen için bastıran Kırmızı Şeytanlar, 50 milyon Pound’u gözden çıkardı. Taraflar görüşmelerini sürdürürken, son dakikaya kadar her an bomba patlayabilir.

Madrid’in acelesi yok

Geçen sezon hedeflerine erken havlu atan İspanyol devi Real Madrid’in de gözü Manchester United’da... İddialı bir kadro ile yeni sezona girmeyi planlayan Los Galacticos, Fransız orta saha Paul Pogba transferini bitirmek için yoğun mesai harcıyor.

Eflatun-Beyazlılar aylardır İngiliz devi ile kıran kırana pazarlıklarını sürdürüyor. İspanya’da transferin bitmesine 25 gün kala Real, Pogba’yı kadrosuna katmak için dört koldan çalışma yürütüyor.