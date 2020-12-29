2020 yılı bitiyor ama koronavirüs tüm olumlu aşı haberlerine rağmen hala hayatımıza sekte vurmaya devam ediyor. Son olarak Premier Lig'de de kriz patlak verdi. Dünkü Everton-Manchester City maçının koronavirüs pozitif test sonuçları nedeniyle ertelenirken, toplam 1,479 oyuncu ve çalışanda geçen haftaya oranla 11 fazla pozitif vaka çıktığı belirtildi. Premier Lig'de son çıkan haftalık test sonuçlarına göre 18 kişide çıkan pozitif vakaların 5'i Manchester City'ye ait... Yıldız forvet Gabriel Jesus'un da bu isimlerden biri olduğu biliniyor.

Uzmanlar 'Erteleyin' diyor

Kulüp doktorları maçların bir an önce ertelenmesini ve futbolun vaka artışlarında payı olmaması gerektiğini belirtiyorlar. Everton-Mancjester City mücadelesi Premier Lig'de ertelenen son maç ancak alt liglerde de toplam 9 maç, vaka artışı sebebiyle ertelendi. TSİ bu akşam 21'de oynanan maçlarda ise bir problem şu ana kadar çıkmadı.

Tottenham maçı da tehlikede...

Yarın akşam oynanacak Tottenham-Fuulham maçı da tehlikede. İngiliz basınındaki haberlere göre Tottenham kulübünde oyuncu ya da çalışan olup olmadığı konusunda bilgi verilmeyen bazı kişilerde testlerin pozitif çıktığı belirtildi. Maçın ertelenmesi an meselesi..





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