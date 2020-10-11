İngiltere - Belçika maç sonucu: 2-1

UEFA Uluslar Ligi A Ligi Grup 2 maçında İngiltere, Wembley Stadyumu'nda Belçika'yı ağırladı. Maçın 16. dakiaksında Dyer, ceza alanı içinde Lukaku'yu gereksiz yere düşürünce Belçika çok net bir penaltı kazandı. Lukaku penaltıyı gole çevirdi ve takımını 1-0 öne geçirdi. 39'da ev sahibi İngiltere de penaltı kazandı ve Marcus Rashford topu ağlara göndererek skora beraberliği getirdi. İlk yarı 1-1 sona erdi.

İkinci yarıda 64. dakikada Mason Mount İngiltere'yi 2-1 öne geçiren golü attı. Maç İngiltere'nin galibiyetiyle biterken İngilizler 7 puana yükseldi ve 6 puanda kalan Belçika'nın önüne geçerek grupta liderliği devraldı.