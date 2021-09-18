2022 Dünya Kupası söz konusu yıl içerisinde 21 Kasım- 18 Aralık tarihleri arasında Katar'da oynanacak. Bu yüzden dünya futbolunda liglere bu dönemde ara verilecek. Katar için geri sayıma geçilirken, İngiltere Premier Ligi'nin bir altı Championship'te takımlar bu durumdan bir hayli endişeli. Bu ligde bir sezonda takımlar 46 maça çıkıyor. Normalde de sezon 6 Mayıs'ta bitecek. Ancak Dünya Kupası'ndan sonra her takımın, 105 günde 24 maça çıkması gerekiyor.