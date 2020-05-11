Corona virüs salgınının etkileriyle boğuşan Avrupa ülkelerinden İngiltere, önlem planlarını hafifletme yönünde önemli kararlar aldı.

Başbakan Boris Johnson imzalı açıklanan belgeye göre İngiltere'de üst düzey spor karşılaşmalarının 1 Haziran'dan sonra seyircisiz şekilde başlayabileceği belirtildi.

Öngörülen durumda corona virüse karşı bir aşı bulunana kadar spor karşılaşmalarına seyircilerin alınmasının beklenmediği aktarılırken hükümetin kararı sonrası Premier Lig de 12 Haziran'da maçlara başlama planını devreye soktu.

Açıklanan karar sonrasında İngiltere'de kriket ve tenis gibi sporlarda da yeniden müsabakaların başlayacağı belirtiliyor.