İnegölspor, Amed Sportif Faaliyetler maçının hazırlıklarını sürdürüyor

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL,(Bursa),(DHA)

Misli.com 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden İnegölspor, 7 Nisan Çarşamba günü sahasında Amed Sportif Faaliyetler’i konuk edecek.

Ligde 25 puan ile 13. sırada bulunan ve küme düşme hattının 2 puan üzerindeki İnegölspor’da, bu mücadelenin hazırlıkları devam ediyor.

Antrenman sonrası açıklamalarda bulunan İnegölspor Teknik Direktörü Hasan Erkin Şimşir, Sancaktepe maçının kendileri için dönüm maçı olduğunu belirterek, “Hemen hemen aynı puanda olmamızın verdiği avantajı Sancaktepe kullanmak istedi. Sıralamadaki yeri sıkıntılıydı. Bizimde sıkıntılıydı ama biz o dönemeci iyi döndük. Arkadaşlarla yarışın içinde olduğumuzu gösterdik. Şimdi Amed maçı daha önemli olmaya başladı. Çünkü Amed’inde Play-Off için iddiaları var. O bizi ilgilendirmiyor. Biz kendi puanlarımıza bakacağız. Puan ya da puanlar bizi rahatlatacak. Onun için önemli bir maç. Emir dışında cezalı oyuncumuz yok. Abdulkadir ve Ogün’ün sakatlıkları var. Onlara maç gününe kadar bakacağız. Kadroya alıp almayacağımıza karar vereceğiz. Onun dışında bir sıkıtımız yok.” ifadelerini kullandı.

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