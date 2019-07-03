Yavuz YILMAZ/ İNEGÖL (Bursa), (DHA) – BURSA’nın İnegöl ilçesinde Spor Lisesi öğrencisi Yunus Emre Akkuş, milli takıma seçildi. Akkuş, 11-14 temmuz tarihleri arasında İsveç’te yapılacak olan 23 Yaş Altı Avrupa büyükler şampiyonasında Türkiye’yi temsil edecek.

İnegöl Spor lisesi Beden Eğitimi Öğretmeni Mehmet Çetin yaptığı açıklamada, “Yunus Emre Akkuş yıl başından beri Avrupa Şampiyonası’na hazırlanıyordu. 23 yaş altı milli takıma seçilebilmek için çalışıyordu. Antrenmanlarımız kış boyunca devam etti. Günde 2 antrenman yaptık. Bunları yaparken şartlarımız zordu. İnegöl Spor Lisesi Müdürü Orhan Atan bize sahip çıkarak okulun imkanlarından yararlanmamızı sağladı. Bunun yanında stadyumda ve kros alanlarında antrenmanlarımız devam etti. Bunun meyvelerini toplamaya başladık. Avrupa büyükler barajı olan 3 bin metre engelli 9.10 dakika olan barajı 28 Haziran itibariyle sporcum 6 saniye geliştirerek 9.04’te koştu ve kendisi 23 yaş altı milli takıma seçildi. 11-14 temmuz tarihleri arasında İsveç’te yapılacak olan 23 Yaş Altı Avrupa büyükler şampiyonasında İnegöl ve ülkemizi layıkıyla temsil edecek. Bu anlamda herkesin desteğini bekliyoruz" dedi.

19 yşaındaki sporcu Yunus Emre Akkuş ise “Hocamla bu yarış için çok çalıştık. Kış aylarında soğukta ve imkansızlıklar içinde çalıştık. Çok şükür 4. Defada barajı geçtim. Çok mutluyum. Bu şampiyonaya katılmayı çok istiyordum. Avrupa şampiyonasında elimizden geleni yapacağız" ifadelerini kullandı.

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