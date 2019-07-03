Yavuz YILMAZ/ İNEGÖL (Bursa), (DHA) –BURSA'nın İnegöl içesinde Efeler liginde mücadele veren İnegöl Belediyespor’un devredilip devredilmeyeceği konusuna İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, açıklık getirdi. Ali Taban, "Görüşmelerimiz devam ediyor. Ligin başlayacağız döneme kadar bunu sürdüreceğiz.Görüşmelerimiz devam ediyor. Ligin başlayacağız döneme kadar bunu sürdüreceğiz." dedi.

Açıklama yapan İnegöl belediyesi Başkanı ve İnegöl Belediyespor Başkanı Alper Taban, “Görüşmelerimiz devam ediyor. Ligin başlayacağız döneme kadar bunu sürdüreceğiz. Süreç itibariyle yarışma haklarımızı devretme konusunda anlaşabileceğimiz kulüp bulamazsak, kaldığımız yerden devam edeceğiz. Bir taraftan da lige devam etmeyle alakalı gerekli girişimlerimizi sürdüreceğiz. Buradaki amacımız; eyvah biz takım bulamadık, devredemedik konusu söz konusu değil. devredemezsek yarışma haklarımız elimizde, devam ederiz. Bunu yaparken de günümüz şartlarına uygun hale getirerek, çalışmalarımızı sürdürebiliriz ama önceliğimiz yarışma haklarını devretmek. Görüşmeler devam ediyor ama benim anladığım Milli Piyango, o da ligden çekilmişti biliyorsunuz bir miktar ekonomik şartlar ile alakalı sıkıntılar olduğunu öngörüyorum. Beraberinde transfer durumlarına göz attığımızda da orada da benzer durumların olduğunu görüyorum. Dolayısıyla bu iş biraz sona doğru şekillenmiş olacak. Biz gerekli görüşmelerimizi hassasiyetle devam ettiriyoruz. Bunu en doğru şekilde sonuçlandırmak için çabayı göstermeye devam edeceğiz.” dedi.