İnegöl Belediyespor - Halkbank maç sonucu: 3-2

AXA Sigorta Efeler Ligi’nin 9. haftasında İnegöl Belediyespor, Halkbank’ı 3-2 mağlup etti.
Salon: İnegöl
Hakemler: Yasin Okumuş, Erkan Cihan Türker
İnegöl Belediyespor: Cüneyt Dağcı, Vefa Yılmaz, Osmany, Burakhan Tosun, Bertuğ Öndeş, Oguzhan Doğruluk (Can Ayvazoğlu, Berkan Bozan, Efe Er, Turgay Doğan, Ali Berke Sağır, Yunus Emre Tayaz)
Halkbank: Faik Samet Güneş, Seganov, Efe Bayram, Hakkı Çapkınoğlu, Metin Toy, Bahov (Volkan Döne, Hasan Yeşilbudak, Orcun Ergun, Gökhan Gökgöz, İbrahim Emet, Rıfat Kantarcıoğlu)
Setler : 22-25, 25-19, 28-26, 23-25, 15-11
Süre : 132 dakika (27, 24, 32, 30,19 )