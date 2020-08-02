İmpingement sendromunda, omuzun hareketlerini sağlayan kaslar ile kemik yapısı arasındaki mesafe daralır. Bu mesafenin daralması omuz ağrısı ve hareket kısıtlılığına neden olur. Özellikle kol gücüyle çalışıyorsanız yaşamınızı olumsuz etkileyecektir.

İmpingement sendromu nedir?

Omuzda bulunan akromion (omuzun çatı kemiği) ile humerus (kol kemiği) isimli kemik yapıların arasında kolu hareket ettiren ve döndüren kasların sıkışmasına impingement sendromu diğer adıyla omuz sıkışması sendromu deniliyor. Omuz sıkışmasının kişilerin kemik yapılarıyla ilgili genetik özellikler nedeniyle olabileceği gibi, yapılan iş/meslek, aktivite, gece uyku pozisyonu gibi nedenlere bağlı olarak da gelişebiliyor.

Omuz; kürek kemiği, kol kemiği ve köprücük kemiğinden oluşuyor. Kol kemiğini, köprücük kemiğine dört kasın tendonlarıyla oluşan bir yapı bağlıyor. Rotator manşet tendonları kemiğe yapışır ve kasılır. Bu kasılmaların sayesinde kolun kalkması ve omuzun rotasyon hareketleri gelişiyor. İmpingement sendromu, omuz bölgesinde yer alan bu yapıların kolun yukarı kaldırıldığı sırada acromion (köprücük kemiği çıkıntısı) ve tuberculum majus arasında sıkışması ve sürtünmenin fazla olması sonucunda oluşuyor.

İmpingement sendromu belirtileri nelerdir?

* Kollarda sinirin baskıya uğraması

* Uyuşukluk, his kaybı

* Batma, iğnelenme, karıncalanma

* Yanma, seğirme

* Kolu havaya kaldırırken veya arka tarafa döndürürken omuzda oluşan ağrı

* Hareketsiz dururken omuz bölgesinde hissedilen hafif şiddette ağrı

* Gece boyunca, omuzdan kola doğru ilerleyen ağrı

* Ağrıyan omuz üzerine yatamama

* etkilenen omuz bölgesindeki kolda güçsüzlük

İmpingement sendromu testi nasıl yapılır?

Tanı konulmadan önce uzman doktor, hastadan ayrıntılı bir şikayet hikayesini dinler. Daha sonra fiziki muayene yapar. Öncelikli olarak röntgen çekimi isteniyor. Röntgen sonucuna göre MR isteniyor.

Omuz sıkışması boyun bölgesini de etkilediğinden boyun da muayene ediliyor. Doktor, Akromion kemiği üzerindeki boşluğun içine lokal anestetik madde enjekte ediyor. Enjekte sonucunda ağrı azaldıysa, omuz sıkışması sendromu tanısı konulabiliyor.

Omuz sıkışması sendromunu tespit için özel testler bulunuyor. Bunlar; Hawkins, Neer, Speed, Yergason, Apprehension, supraspinatus, scarf, adson ve hiperabdüksiyon testleridir. Bu testler laboratuar testleri değildirler. Daha ziyade bulguyu ortaya çıkarmak için fiziki muayene testleridir. Doktor, her testte sizden kolunuzu dirsekten belirli açılarla kırarak, hareket ettirmenizi istiyor. Aynı zamanda kendisi de ters baskı uygulayarak, vücudun tepkisini belirliyor.

İmpingement sendromu tedavisi nasıl yapılır?

Hastalığın erken evresinde nonsteroidal antiemflamatuar ilaçlar ve egzersiz tedavisi uygulanıyor. Bu evrede, sizden zorlayıcı hareketlerden kaçınmanız ve günde birkaç kez 30’ar dakikalık buz paketleri uygulamanız isteniyor. Bunlarla birlikte ağrı kesici ve anti romatizmal ilaç takviyesi alabiliyorsunuz.

Orta seviyedeki hastalar için fizik tedavi uygulanıyor. Fizik tedavi ve Rehabilitasyon merkezlerinde uygun çalışmalar yaptırılıyor. Eğer egzersiz, ilaç, fizik tedaviye rağmen hastalıkta gerileme olmuyorsa cerrahi tedaviye alınıyorsunuz.

Rotatör manşet yırtığı, manşete sürten kemik çıkıntıları cerrahi işlemlerle gideriliyor. Kemik çıkıntısı olan akromion ön kısımından aletlerle tıraşlanıyor. Ayrıca yer kaplayan yumuşak dokular da temizleniyor. Bütün bu işlemler artroskopik yöntemlerle yapılıyor. Ayrıca tendon yırtığı varsa dikiliyor. Ameliyat sonrası tekrar fizik tedaviye alınıyorsunuz.

İmpingement sendromu tedavi edilmezse ne olur?

İmpgingement sendromu omuz sıkışması olduğu için günlük hayatta kollarını sürekli kullanan insanları olumsuz etkiliyor. Bu rahatsızlığı yaşayan insanlar, kollarını kullanamamakla birlikte ayrıca şiddetli ağrılar da çekebiliyorlar.

Omuz sıkışması sendromu çekiyorsanız ve tedavi olmak istemezseniz, ilerleyen dönemlerde omzunuzda gerçekleşen sürtünme sonucunda kaslarınız (rotator kılıf kasları) zamanla hasar görecektir. Kolu hareket ettirdikçe ve döndürmeye çalıştıkça kaslarınız yırtılmaya başlayacaktır.

Tedavi olmazsanız; kas yırtılmaları dışında kronik bursit (iltihaplanma, ağrı ve kızarıklık), donuk omuz (omuzu hareket ettirememe) hastalıklarına da yakalanma riskiniz yüksektir.

Kaslarınız yırtıldığında, o bölgeyi tamamen kullanamaz hale geleceksiniz. Kolunuz güçsüzleşip, zayıflayacaktır. Bu da iş, sosyal ve aile hayatınızı olumsuz etkileyecektir. Buna bağlı olarak stres ve depresyon sonucunda hayatınız altüst olacaktır. Bu nedenle, çaresi ve tedavisi bulunan bu hastalığı yenmek için uzman bir ortopediste gidebilirsiniz.