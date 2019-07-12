İZMİR, (DHA)

İZMİR Motorsporları ve Otomobil Kulübü'nün (İMOK) düzenlediği 3 büyük yarıştan oluşan İMOK Tırmanma Kupası'nın ilki pazar günü Karşıyaka Parkuru'nda yapılacak. Motor sporuna gönül veren İzmirlilerin katkılarıyla kurulan, Erkan Yanıkoğlu'nun başkanlık görevini üstlendiği İzmir Motorsporları ve Otomobil Kulübü (İMOK), sosyal sorumluluk projeleri ve eğitim seminerlerinin ardından 3 yarıştan oluşan tırmanma kupası ile sezona yeni bir soluk getirecek. Nisan ayında ilk kez resmi yarış organizasyonu gerçekleştiren İMOK, 14 Temmuz'da Karşıyaka Yamanlar Karagöl kavşağında Seyirtepe istikametindeki Sancaklı Köyü sapağından start alacak Tırmanma Kupası'yla İzmir'e heyecanlı saatler yaşatacak. 3 yarıştan oluşan kupanın 2. ayağı 25 Ağustos, 3. ayağı ise 20 Ekim'de koşulacak.

Sadece yarış düzenleyen bir kulüp olmaktan çok sosyal sorumluluklarla da motor sporuna gönül verenlere hizmet etmeyi ilke olarak benimseyen kulüp, cumartesi ve pazar günü büyük heyecana sahne olacak yarışlara tüm İzmirlileri davet etti. 20-21 Nisan Bornova'da yapılan tırmanma yarışını şehitlerimiz ve şehit aileleri anısına düzenleyen İMOK, Karşıyaka'daki yarışı da kulüp destekçilerinden Emine ve Serdar Sarıduman'ın yeni doğan oğulları Mehmet Sarıduman'a armağan edecek. Şu ana kadar 19 yarışçının kayıt yaptırdığı İMOK Tırmanma Kupası pazar saat 14.30'da start alacak. Festival havasında geçecek şarış renkli görüntülere sahne olacak. Organizasyon Sancaklı Köyü'nde saat 18.30'da yapılacak ödül töreniyle son bulacak.

İMOK destekçilerinden Serkan Sarıduman, "Geçen hafta doğan yeğenimin ve merhum babamın ismini yaşatacak böyle bir organizasyona ailecek destek verme kararı aldık. Bu karara ilaveten Serdar Sarıduman da yarışmada start alma kararı vererek heyecanımızı arttırdı. Geçen hafta doğan yeğenime merhum babamın ismini veren canım kardeşim ve eşine tüm aile adına tekrar teşekkür ederim. İkisinin de ismini yaşatmak adına böyle bir organizasyona ailece destek verme kararı aldık. Bu karara ilaveten Serdar Sarıduman da bu yarışta start almaya karar vererek heyecanımızı daha da arttırdı. Ayrıca bu etkinliğin tamamının mimarı ve düşünce babası Yücel Yazıcı kardeşime ve gerçekleşmesine olanak veren İzmir Motorsporları ve Otomobil Kulübü'ne (İMOK) sonsuz teşekkür ederiz" dedi.

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