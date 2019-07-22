İlyas Çanakçı: 'Türk 'bitti' demeden bitmez'

İsveç'in Boras şehrinde düzenlenen 'U20 Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda 10 madalya ile sıralamada ülke olarak 5'inci olan Türkiye U20 Atletizm Takımı yurda döndü. Dünkü 4x400 metre bayrak yarışında Türkiye'nin altın madalya kazanmasında önemli rol oynayan isimlerden İlyas Çanakçı, nefes kesen mücadeleyle ilgili olarak, "Son 200 metrede kazanacağıma emindim. Gücümü sona saklayıp gereken atağı yaptığım için çok mutluyum. Türk 'bitti' demeden bitmez" ifadelerini kullandı.

Türkiye U20 Atletizm Takımı, Türk Hava Yolları'nın tarifeli seferiyle saat 15.30 sıralarında İsveç'in Göteborg kentinden İstanbul'a geldi. Aralarında dünkü 4x400 metre bayrak yarışında koşan Oğuzhan Kaya, Kubilay Ençü, Emirhan Koş, İlyas Çanakçı'nın olduğu milli atletler, İstanbul Havalimanı'nda basın mensupları tarafından karşılandı.

Burada basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Atletizm Federasyonu Teknik Kurulu Üyesi ve Bayrak Takımları Milli Takım Antrenörü Ahmet Ali Baş, Türk atletizminde tarihi bir şampiyonayı geride bıraktıklarını kaydederek, "Şampiyonada bize düşen görevimizi yerine getirmekti. Tarihimizde en fazla madalya kazandığımız bir şampiyona oldu. Toplamda 3 altın, 4 gümüş ve 3 bronz olmak üzere 10 madalya kazanarak, ülkeler sıralamasında 5'inci sırada bitirdik" dedi.

"EN İYİ PERFORMANSI GÖSTERDİLER"

Baş, "Bazı şansızlıklarla şampiyonaya başladık. Ancak 7 madalyayı son gün kazandık. 4x400 bayrak yarışı ile şampiyonayı taçlandırdık. Ekipteki tüm arkadaşlarla, bireysel antrenörleriyle yıl içinde yaptığımız çalışmalarda sürekli olarak madalyaya ulaşabileceğimize inandık. Şampiyonlukta ufak ayrıntılar vardı. Sporcu kardeşlerimiz bu ayrıntıları harfiyen yerine getirdiler ve en iyi performansı gösterdiler" diye konuştu.

"BAŞTAN SERT GİTSEYDİM SONDA ÇIKAMAYABİLİRDİM"

Dünkü 4x400 yarışında müthiş bir performans gösteren milli takımın sporcularından İlyas Çanakçı ise yarışmaya ilişkin şunları söyledi:

"Son 200 metrede kazanacağıma emin bir şekilde yarışmaya devam ettim. Gücümü sona saklayıp gereken atağı yaptığım için çok mutluyum. Takımımızı birinciliğe taşıdı. Türk 'bitti' demeden bitmez. Taktik gereği yarışı önümde takipte ettim. Baştan sert gitseydim sonda çıkamayabilirdim. Geliştirdiğimiz taktiğe bağlı kalarak güzel bir sonuç oldu. Seneye dünya şampiyonası var. Orada finale kalıp, madalya kürsüsüne çıkmak istiyoruz."

Sporculardan Kubilay Ençü ise taktiksel bir koşu yaptıklarını ve istedikleri sonucu aldıklarını vurgularken, Oğuzhan Kaya da birinci olacaklarına inandıklarını belirterek, "2 yıl boyunca buna hazırlandık. Başardığımız için mutluyuz" ifadelerini kullandı.

Türkiye, şampiyonayı 10 madalya ile tamamladı. Madalya sıralamasında ise Türkiye, Britanya, İtalya, Hollanda ve Ukrayna'nın arkasında beşinci oldu.

Enver ALAS/İSTANBUL, (DHA)