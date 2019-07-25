İlnur Zakarin, Katusha - Alpecin takımından ayrılıyor

29 yaşındaki bisikletçinin hangi takıma geçeceği net olarak açıklamamış olsa da CCC ekibine katılması ihtimalinin yüksek olduğu tahmin ediliyor.

Katusha-Alpecin takımının genel menajeri Jose Azevedo konuyla ilgili olarak, “Ilnur’un takımdan ayrılacağı bir sır değil” dedi. “Şu an Ilnur için söz konusu olan bir kontrat yok. Nereye gideceğini ve bu konuda kararının ne olduğuyla ilgili bir şey bilmiyorum. Tek bildiğim bizim takımdan gidecek olduğu” şeklinde sözlerine devam eden Azevedo, sezon sonunda Katusha-Alpecin takımının da kapanacağına dair iddialarla ilgili olarak sponsor görüşmelerinin devam ettiğini, kapanma gibi bir durumun söz konu olmadığını belirtti.

(Cyclist)