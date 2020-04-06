İllgeal bahiste büyük tuzak!

Dünyanın hemen hemen her yerinde spor müsabakalarının iptal edilmesinin ardından bahis bültenleri boş kalmıştı. Yasa dışı bahisçiler ise para kazanmaya devam etmek için İsveç amatör ligindeki bazı maçları bülteni aldı ve bu kulüplerin yöneticilerine sıkıntılı anlar yaşattı.

Hürriyet'te yer alan habere göre İsveç’te, corona virüs tehlikesine karşın, maksimum 50 seyirci ile amatör maçların oynanmasına izin veriliyor. Bu maçlar birçok yasa dışı bahis sitesinin programına da alınırken, başta bu durumdan memnun olan İsveç kulüpleri şimdilerde oldukça dertli.

Skabersjo Kulübü başkanı Mattias Andersson, Vastra Ingelstad ile oynadıkları maç öncesi birçok ülkeden bahis meraklılarının kendilerine sosyal medya yoluyla ulaşarak oyun stilleri ve taktikleri gibi bilgiler sorduğunu söyledi. Andersson, "1-1 biten maçın ardından birçok ölüm tehdidi aldık. İnsanlar coronadan ölmemizi diliyordu. Oyuncularımız ilk başlarda bahis bültenlerine girdiğimiz için mutluydu. Şimdi hepsi şokta. Yasa dışı bahis sektörünün karanlık yüzünü gördük" dedi.

Öte yandan Eskilstuna ve Nashulta arasında oynanması planlanan karşılaşma, kulüp yetkililerinin maç öncesi bahisçilerle temasa geçmiş olması nedeniyle iptal edildi.