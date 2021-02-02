İlker Altan: Zor bir mücadele bizi bekliyor

AXA Sigorta Efeler Ligi’nin 18. hafta erteleme maçında Tokat Belediye Plevne, yarın Fenerbahçe HDI’ye konuk olacak. Başantrenör İlker Altan, AA muhabirine, son olarak 25. hafta erteleme maçında deplasmanda Haliliye Belediyespor’a 3-0 yenildiklerini söyledi.

Maçı kaybettikleri için üzgün olduklarını dile getiren Altan, "İyi mücadele edemedik. Sahadan mağlubiyetle ayrıldık ama bu maçı unuttuk. Önümüzde yoğun bir maç trafiği var." dedi.

Yarın deplasmanda Fenerbahçe HDI ile karşılaşacaklarını anlatan Altan, "Rakibimiz Efeler Ligi’nin şampiyonluk adaylarından. Fenerbahçe ligde lider. Milli takım oyuncusuna sahipler. Zor bir mücadele bizi bekliyor. Hedefimiz iyi voleybol oynamak ve iyi bir sonuçla sahadan ayrılmak." diye konuştu.