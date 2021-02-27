Manchester City'de bu sezon forma giydiği 28 maçta 13 gol ve üç asist kaydederek yıldızlaşan İlkay Gündoğan, Sky Sports kanalıyla gerçekleştirdiği röportajda çok önemli bir transfer itirafında bulundu. 30 yaşındaki Türk asıllı Alman futbolcu, Borussia Dortmund'da oynadığı dönemde Manchester United'ın kendisini istediğini doğrularken şunları kaydetti:

"Manchester United'ın beni istediği doğru. Borussia Dortmund'da oynadığım dönemde kendileriyle konuşmuştuk. Manchester City'e imza atmadan iki ya da üç yıl önce olması lazım. Takım arkadaşım Shinji Kagawa'yı izlemeye geldiklerini duymuştum. Sonrasında ise dikkatlerini ben çekmişim. Ancak görüşmelerde fazla mesafe katedemedik. Çünkü kulübüm o dönemde beni satmak istemediğini net bir şekilde belirtmişti.

Kontratımın bitmesine birkaç yıl olduğu için o dönemde biriyle konuşmamın bir anlamı yoktu. Dolayısıyla transfer gerçekleşmedi. En nihayetinde City'e geldiğim için çok mutluyum. Her şeyin bir nedeni olduğunu düşünüyorum. Kariyerimde bir şeyleri değiştirme şansım olsaydı bunu yapmazdım. Şu an bulunduğum yerle gurur duyuyorum ve buradaki zamanımın tadını çıkarıyorum."