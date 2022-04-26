İngiltere Premier Lig'de bu sezon Liverpool ile kıyasıya bir şampiyonluk yarışı veren Manchester City'de kulübüyle olan sözleşmesi 2023 yılında sona erecek olan Türk asıllı Alman yıldızı İlkay Gündoğan, Süper Lig 'de oynamak istediğini açıkladı.

Süper Lig'e ve ABD'ye yeşil ışık!

Sabah'ta yer alan habere göre; İlkay Gündoğan, Manchester City'de emekli olmak istediğini, fakat ayrılırsa Türkiye veya ABD'ye transfer olmaya sıcak baktığını açıkladı. Yıldız oyuncu gelecek yaz bitecek olan kontratını uzatmak istiyor, ancak şu ana kadar Manchester City yönetiminden İlkay'a yeni sözleşme teklifi gelmedi.

Alman milli takımının formasını giyen Türk asıllı oyuncu, Manchester'da mutlu olmasına karşın Süper Lig'e ve MLS'e yeşil ışık yaktı.

Sport1'e konuşan 31 yaşındaki oyuncu gelecek planlarını şu sözlerle anlattı: "Köklerimden dolayı Türkiye doğal olarak ilgimi çekiyor. ABD'yi de seviyorum, birkaç kez tatilimi orada geçirdim. Ama şu anda bu konu hakkında düşünmüyorum. Manchester City'deki sözleşmem 2023'e kadar devam ediyor. Burada hem sportif, hem kişisel anlamda çok mutluyum. Kendimi City formasıyla emekli olurken hayal edebiliyorum.

Bu sezon 8 gol ve 6 asist!

2016'da Borussia Dortmund'dan transfer edilen ve uzun süredir Guardiola'nın vazgeçilmez isimlerinden olan İlkay, bu sezon 38 maçta 8 gol attı ve 6 asist yaptı.

Premier Lig'de bu sezon 23 maçın 17'sine ilk 11'de başlayan İlkay, 6 gol ve 4 asistle takımın zirvede yer almasına önemli katkıda bulundu. Manchester City'nin hafta sonu Watford'ı 5-1 mağlup ettiği maça yedek kulübesinde başlayan İlkay, bitime 30 dakika kala oyuna dahil olmuştu.

31 yaşındaki yıldız futbolcu, daha önceki demeçlerinde Türkiye'de tuttuğu ve oynamak istediği takımı da söylemişti.

Ailece Galatasaray taraftarılar

İlkay Gündoğan, GOAL'e verdiği röportajda kariyer basamaklarını nasıl tırmandığını ve ailesinden gelen Galatasaray sempatisini anlatmıştı.

Türkiye'den Ruhr bölgesine 1973'te maden işçisi olarak göç eden dedesi, sarı kırmızılı renklere olan sevgisini önce oğluna, ardından torunu İlkay'a aşılamış.

Galatasaray'ı açıklamıştı

İlkay Gündoğan, daha önce çocukluk takımı olan Galatasaray için günün birinde forma giymek istediğini de dile getirmişti.