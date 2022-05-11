İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City'nin Türk asıllı Alman yıldızı İlkay Gündoğan, İngiliz basınına Fenerbahçe - Galatasaray derbisi hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Daily Mail'de yer alan habere göre takımının maçı yerine derbiyi izlemeyi tercih ettiğini belirten İlkay Gündoğan, "Daha önemli bir maçtı! Kendim için daha heyecan verici bir oyun varsa, onu izliyorum. Örneğin Tottenham'a karşı oynadığımız son maçı evde olduğum için izledim ve "iyi bir maç olacak" diye düşündüm." sözlerini dile getirdi.

"Şampiyonlar Ligi finalini izlemeyeceğim"

Real Madrid'e yenilerek Şampiyonlar Ligi'ne veda etmeleri hakkında da konuşan İlkay Gündoğan, Paris'teki finali düşündüğünde sinirlendiğini söyleyerek, "Üzgünüm ve hayal kırıklığına uğradım. Kesinlikle finali izlemeyeceğim. O gün kesinlikle başka bir şey yapmaya çalışacağım. Hiçbir şey gerçekten yardımcı olmayacak, Muhtemel bir kupayı kaldırmak için büyük bir şansı kaçırdığınızı bilseniz de, bu biraz daha kolay hale geliyor." dedi.

"İki dakikada iki gol yedik"

Maçı da değerlendiren başarılı orta saha, "Belki kendimize yanlış yaptığımızı söyleyemeyiz ama günün sonunda iki dakikada iki gol yedik. Yeterince odaklanmadık. Yeterli değildi. Kendimize yüklediğimiz suç bu." ifadelerini kullandı.



