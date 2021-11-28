Manchester City'nin yıldız futbolcusu İlkay Gündoğan Ballon d'Or favorisini açıkladı. Başarılı orta saha, Dortmund'dan eski takım arkadaşı Robert Lewandowski'nin ödülü kazanması gerektiğini söyledi.

İrlanda basınında yer alan habere göre Lewandowski''nin Ballon d'Or'u kazanması gerektiğini belirten İlkay Gündoğan, "Dürüst olmak gerekirse Lewandowski'nin kazanması gerekiyor. Onunla Dortmund'da oynadım, bu yüzden ne kadar büyük bir oyuncu olduğunu, işine ne kadar bağlı olduğunu biliyorum." ifadelerinde bulundu.



