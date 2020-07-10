FIBA, geçtiğimiz ay gerçekleştirdiği FIBA Espor Açık 2020 turnuvası ile hızla gelişen espor dünyasında büyük bir sıçrama yaptı. Milli takımlarla gerçekleşen ilk uluslararası espor etkinliği, FIBA bölgelerinden Okyanusya, Güneydoğu Asya, Orta Doğu, Avrupa ve Güney Amerika'dan ülkelerin katılımıyla üç gün sürdü.

Bu ilk etkinliğin başarısı etkinliğin dünya çapındaki yayınlanma ve sosyal medyadaki görüntülenme sayısı ile onaylandı. Etkinlik dünya çapında 100 farklı yerdeki yayınlanırken, FIBA sosyal medya kanalları üzerinden 5 milyondan fazla görüntülenmeye ulaştı. Yalnızca İspanya 2,1 milyon etkileşim, 1,7 milyon görüntülenme ve 9,8 milyon izlenme saati oluştururken, sadece Twitter üzerinden 1,4 milyon izleyiciye ulaştı.

Gerçekleşen ilk etkinliğin sona ermesinden bu yana, 35'in üzerinde ulusal federasyon FIBA'nın bir sonraki espor turnuvasıyla ilgilendiğini belirtti ve yeni turnuva için planlar devam ediyor.

Bütün FIBA Espor Açık 2020 serisi, Letonya’nın başkenti Riga'da bulunan yeni bir espor stüdyosunda üretildi. Ayrıca günlük olarak, günün en iyi maçlarını içeren şovlar da yayınlandı. Oynanan 54 maç, dünya çapında 100'den fazla farklı noktayda yayınlandı ve toplam 40 saatlik üretim gerçekleşti. Her maç FIBA'nın Facebook, Twitch ve YouTube kanallarında canlı olarak yayınlanırken, canlı şovda yer alan 18 maçın hepsinde İngilizce canlı yorumlar vardı. FIBA, Spalk kullanan 10 Ulusal Federasyon ile üretimde ve kendi yorumlarını kendi dillerine eklemek için çalışan kapsamlı bir ekibe sahipti.

İlk turnuvada Avustralya, Arjantin, İtalya, Filipinler ve Suudi Arabistan, kendi konferanslarını zirvede tamamladı ve dünyanın dört bir yanından katılan 17 ülke arasında zafer kazandı.