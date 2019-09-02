İlhan Palut: Tempo koyup maçı bitirmeyi başaramadık

Kendilerini Giresunspor’a karşı iyi hazırladıklarını ifade eden Palut, “İlk iki hafta bizim galibiyetlerimiz Giresunspor’un da mağlubiyetleri vardı. Haliyle Giresunspor tecrübeli kadrosuyla bu durundan kurtulmayı bekliyordu. Biz kendimizi Giresunspor’a karşı iyi hazırladığımızı düşünüyorduk. İlk yarıda iki takım da çalışkandı ama Giresunspor bizden daha istekliydi. Bunun karşılığını da ekstra bir golle aldılar. İkinci yarının başlamasıyla takımım sahaya direncini ortaya koydu ve oyun bize döndü. İki golle skor üstünlüğünü ele aldık. Skor arttırabileceğimiz çok pozisyonlar vardı. Direğe takıldık, atamadık. Biz son bir tempo koyup maçı bitirmeyi başaramadık. Giresunspor ikinci forveti de alarak kalemize son yüklenmelerini yaptı ve golü yedik. İkinci yarıda takımımın oynadığı oyundan memnunum. Hem oyuncularımı hem de Giresunspor’u tebrik ederim. Daha ligin başındayız ve bu beraberliği telafi edecek güce sahibiz” dedi.